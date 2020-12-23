Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köpekleri alanlardan Katie Brown, “Uzun zamandır bekliyorduk. Uzun bir yolculuk oldu. Sonunda kavuştuk. Bu, 2020’de benim için en mutlu an” diye konuştu. Golden Rescue South Florida, özellikle golden retriever cinsi köpekler için faaliyet gösteriyor. Kuruluş, bir ihbar üzerine kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi ve zorlu süreçlerden sonra 13.000 km uzaktan köpekleri ABD’ye getirdi. Kurtarma operasyonunu gerçekleştirenlerden Kristine Minerva, planlamaların 6 ay sürdüğünü, operasyonun 60 bin dolara mal olduğunu söyledi.