Köpekleri alanlardan Katie Brown, “Uzun zamandır bekliyorduk. Uzun bir yolculuk oldu. Sonunda kavuştuk. Bu, 2020’de benim için en mutlu an” diye konuştu. Golden Rescue South Florida, özellikle golden retriever cinsi köpekler için faaliyet gösteriyor. Kuruluş, bir ihbar üzerine kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi ve zorlu süreçlerden sonra 13.000 km uzaktan köpekleri ABD’ye getirdi. Kurtarma operasyonunu gerçekleştirenlerden Kristine Minerva, planlamaların 6 ay sürdüğünü, operasyonun 60 bin dolara mal olduğunu söyledi.
Çin’de kesilmekten kurtarılan 20 köpek Miami’de yeni sahiplerine kavuştu
23.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de eti için kesilmek üzere olan golden retriever cinsi 20 köpek, Golden Rescue South Florida isimli kuruluş tarafından kurtarılarak uçakla Miami Uluslararası Havaalanı’na getirildi. Köpekler daha sonra Miami’de önceden belirlenen yeni sahiplerine teslim edildi.
Etiketler : Çin’,
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