Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Aile içi şiddet ihbarı üzerine köye Ulusal Jandarma Müdahale Birimine (GIGN) bağlı ekipler yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, bir kadının kocasından kaçarak çatıya sığındığını gördü. Güvenlik güçleri kadını kurtarmak isterken öfkeli koca üzerlerine silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Cyrille Morel (45), Remi Dupuis (37) ve Arno Mavel (21) hayatını kaybetti, bir jandarma da ağır yaralandı. Şahıs evini ateşe verip aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kadın ise alevler içerisinden kurtarıldı. Bu arada sabaha kadar yapılan aramalar sonucu 48 yaşındaki zanlı, aracında ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen şahsın, karısı ile çocuk velayeti yüzünden kavga ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bütün Fransa halkının jandarmaların acısını paylaştığını ifade etti.