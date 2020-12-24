Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Haberde, Irak, Libya ve Kafkasya'da kullanılan SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü hâline geldiği vurgulandı.
Liberation Gazetesi: SİHA'lar Türkiye'nin gücünün sembolü
24.12.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığını yazdı.
Etiketler : Fransa,SİHA,
755130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755130.aspx
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