Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gaika-Jebba kara yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda tankerden benzin boşaltımı sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve 30 ev de yanarak kül oldu.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, Kwara İtfaiye Hizmetler Sözcüsü Hakeem Adekunle olayı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Adekunle, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.