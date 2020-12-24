Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da uzun yıllardır faaliyet gösteren inşaat şirketi Onur Group, Zaporijya kentinde 55 yıldır düşünülen köprüyü inşa etti. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Zaporijya kentine ziyaret gerçekleştirerek Türk firmasının yaptığı Zaporijya Köprüsü’nün açılışına katıldı. Açılışta köprünün 1965’ten beri yapılmasının planlandığını ifade eden Zelenskiy, Nisan ayında başlayıp 8 ay gibi kısa bir sürede açılış gerçekleştiren Türk iş adamlarına övgüler yağdırdı.

Tamamı 9.1 kilometrelik 27 köprüden oluşan projenin ilk etabı olan 2.3 kilometrelik kısmı tamamlanarak Zelenskiy'nin katılımıyla kullanıma açılmış oldu.

“Yolları yapan Başkan olarak anılmak istiyorum”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir hedef koymuş ve başkanlığı bittikten sonra arkasından, “Ukrayna’daki yolları yapan Başkan” olarak anılmak istediğini söylemişti. Bu hedefine ulaşmak için ülkedeki en büyük altyapı projelerine imza atan Zelenskiy, birçok kez Türk firmalarına da övgüler yağdırmıştı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinde de Türk altyapı ve telekomünikasyon firmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.