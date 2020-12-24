Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, anlaşmaya varılmasının ardından Twitter mesajında "Avrupa'nın birliği ve kararlığı sonuç verdi. Vatandaşlarımız, balıkçılarımız ve üreticilerimizi korumak için İngiltere ile anlaşma yapılması önemli. Durumun bu olduğundan emin olacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın geleceğe birlik içinde, egemen ve güçlü şekilde bakabileceğini ifade eden Macron, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Twitter hesabındaki paylaşımına cevap vererek, "Michel Barnier, azminiz ve Avrupalıların çıkarlarını ve birliğini korumak konusundaki kararlılığınız için teşekkür ederim. Sizin ve (AB Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'in sayesinde Avrupa'nın dayanışması gücünü gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.