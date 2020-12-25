Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek "Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" uyarısında bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü sekiz roket atıldığını hatırlatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz" ifadesini kullandı. Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan üç roketin fotoğrafını da paylaşan Trump "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" dedi.

ZARİF'TEN OBAMALI CEVAP

Trump'ın Irak'taki ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili Tahran'ı hedef göstermesine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif cevap verdi. Trump'ın, önceki "ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçimleri kazanmak için İran'la bir savaş başlatacağına" dair iddialarda bulunduğu eski mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ABD'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekleyerek "Yurt dışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın" dedi.

MİLİSLER KABUL ETMEDİ

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, saldırının hemen ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a gelerek Şii milislerin liderleriyle görüştü. Washington yönetiminin suçladığı, Irak'taki İran destekli milis gruplar Bağdat'ta düzenlenen saldırıyla ilgilerinin olmadığını savundu.

RİYAD'A YENİ FÜZE SATIŞI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının, yüksek güdümlü havadan-karaya füze mühimmatının Suudi Arabistan'a "Doğrudan Özel Satış" üzerinden ihraç edilmesinin yolunu açtığı iddia edildi. Bloomberg haber sitesinin haberinde, Dışişleri Bakanlığının, Riyad'a 478 milyon dolar değerinde savaş uçaklarında kullanılmak üzere 7 bin 500 adet havadan-karaya füze mühimmatının ihracat lisansına onay verdiğini kongreye tebliğ ettiği ileri sürüldü. Suudi Arabistan'a satışına onay verilen mühimmatın lazer güdümlü ve iç navigasyon özelliği bulunan en gelişmiş mühimmatlardan "Paveway IV" akıllı mühimmatı olduğu belirtildi.