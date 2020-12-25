Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jimnastik eğitmeni Coles, çocukları bu oyunu çok sevince işi ticarete dökmeye karar verdi. Tatil için bir kenarda tuttukları 5.000 sterlinle (yaklaşık 50.000 TL) yaptırdığı Shuffle Up isimli “futbol zindelik oyunu”nun kutusu 19,99 sterlinden satılıyor. İçinde çocukların oyun tekniklerini evde uygulamaları için fotoğraflı kartlar bulunan kutuda 14 ayrı oyun ve 70’ten fazla futbol aktivitesi bulunuyor. Coles, “Talep muazzam. Sene sonuna kadar 180.000 sterlinlik ciro yapılmasını bekliyoruz. Hem 9, 11 ve 14 yaşlarındaki çocuklarımın bilgisayar başında saatler geçirmek yerine hareket etmelerini sağladım hem de kayda değer gelir elde ediyorum” dedi.