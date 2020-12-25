Neef, saldırıyı yumrukla savuşturdu ama bu, aslanı daha da kızdırdı. Hemen arkadaşı Dr. Rainer Von Brandis devreye girdi ve bağırarak, fil gübresi atarak aslanın dikkatini adamdan uzaklaştırmaya çalıştı. Aslan buna rağmen adama saldırılarını sürdürdü. Von Brandis de bir arabayla üç kez üzerinden geçerek aslanı uzaklaştırdı. Daha sonra görevliler yaralı aslanı öldürdü. Hemen hastaneye kaldırılan Neef’in vücudunda 16 diş iziyle derin pençe yaraları görüldü. Kol ve bileğinde kırıklar olan Neef, iyileşiyor. Görevliler, erkek aslanın muhtemelen genç rakipleri tarafından sürü dışına itildiğini, aslanın da hayatta kalabilmek için adama saldırdığını söylediler.
Botsvana’da film gibi olay. Aslana yem olmaktan cesur arkadaşı kurtardı
25.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
32 yaşındaki tabiat araştırmacısı Gotz Neef, Afrika ülkesi Botsvana’da Okavango Deltası’nda dışarıda uyuyordu. Aniden erkek bir aslan belirdi ve adama saldırdı.
Etiketler : Botsvan,
755403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755403.aspx
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