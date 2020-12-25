Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neef, saldırıyı yumrukla savuşturdu ama bu, aslanı daha da kızdırdı. Hemen arkadaşı Dr. Rainer Von Brandis devreye girdi ve bağırarak, fil gübresi atarak aslanın dikkatini adamdan uzaklaştırmaya çalıştı. Aslan buna rağmen adama saldırılarını sürdürdü. Von Brandis de bir arabayla üç kez üzerinden geçerek aslanı uzaklaştırdı. Daha sonra görevliler yaralı aslanı öldürdü. Hemen hastaneye kaldırılan Neef’in vücudunda 16 diş iziyle derin pençe yaraları görüldü. Kol ve bileğinde kırıklar olan Neef, iyileşiyor. Görevliler, erkek aslanın muhtemelen genç rakipleri tarafından sürü dışına itildiğini, aslanın da hayatta kalabilmek için adama saldırdığını söylediler.