Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programında çok sayıda toplantı ve telefon görüşmesi var” dedi. Trump ise tatildeki ilk gününde geniş güvenlik tedbirleri altında kendisinin West Palm Beach’teki Trump Uluslararası Golf Sahası’na gitti ve tüm gün golf oynadı. CNN, Trump’ı golf oynarken gizlice kameraya almayı başardı.