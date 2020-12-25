Programında çok sayıda toplantı ve telefon görüşmesi var” dedi. Trump ise tatildeki ilk gününde geniş güvenlik tedbirleri altında kendisinin West Palm Beach’teki Trump Uluslararası Golf Sahası’na gitti ve tüm gün golf oynadı. CNN, Trump’ı golf oynarken gizlice kameraya almayı başardı.
Beyaz Saray “Sıkı çalışacak” dedi, Trump tüm günü golf oynayarak geçirdi
25.12.2020 - 13:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, Noel tatili sebebiyle ailesiyle birlikte Florida’da Mar-a-Lago’daki evine geçti. Beyaz Saray, “Başkan, tatilde olmasına rağmen Amerikan halkı için hiç yorulmaksızın çalışmaya devam edecek.
Etiketler : Trump,
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