Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhbar üzerine gelen İngiliz Dalgıçlar Deniz Canlılarını Kurtarma (BDMLR) ekipleri, uzun süre uğraşmalarına rağmen hayvanları kurtaramadılar. BDMLR sözcüsü, “Üzülerek bildiriyoruz: Kıyıya vuran 10 balina da öldü” dedi. BDMLR, Kuzey Denizi’nin ispermeçet balinaları için zor bir ortam olduğunu, derin sulara alışmış bu canlıların Kuzey Denizi’ndeki sığ sularda mahsur kaldıklarında dev cüsselerinden dolayı kurtulamadığını bildirdi. 57 ton ağırlığa ulaşan ispermeçet balinalarından dünyada sadece 200 bin kadar kaldığı tahmin ediliyor.