Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın nehirleriyle ünlü St. Petersburg şehrinde bulunan Dudergofka nehrinden beyaz köpükler yayılmaya başladı. Önceki gün köpükler nehir yataklarında ortaya çıkarken akıntıyla birlikte büyümeye başladı. Dünden itibaren köpükler şehirden geçen nehirden çevreye yayıldı. Otoyollar ve şehrin sokaklarına köpükler yayılırken özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Bina duvarlarına dahi yapışan köpükler görüş açısını azaltırken bölgede ortaya çıkan köpükler tartışmaya yol açtı. Halk nehrin fabrika atıklarından bırakılan kimyasallar nedeniyle kirlendiğini ve köpüklerin bu nedenle ortaya çıktığını savunurken, uzmanlar da halkla aynı görüşte açıklamalar yaptı. Uzmanlar nehrin endüstriyel atıklar sebebiyle oluşan toksik köpük püskürttüğünü ifade ederken, bir an önce önlem alınması gerektiğini savundu.

Bölgedeki köpük istilasından sonra nehirden ve köpüklerden numuneler alındığı bölgedeki fabrikalarında incelemeye alındığı öğrenilirken ayrıca köpük istilası ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.