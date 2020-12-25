Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Uzun menzilli topçu sistemi” ile denemelerde şimdiye kadarki hassas güdümlü en uzun top atışı gerçekleştirildi. Sistem, üçüncü denemede başarılı oldu. İlk atış kuvvetli rüzgardan, ikincisi de henüz belirlenemeyen bir aksaklıktan dolayı hedefi vuramadı. Sistem, düşman mevzilerini güvenli mesafeden vurmak üzere geliştirildi. Projenin arkasındaki Tuğgeneral John Rafferty, “Menzil, düşmanın vuramayacağı mesafede olacak. Misillemede bulunamayacaklar” dedi. Silahın 2023’te envantere girmesi planlanıyor.