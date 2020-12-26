İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Fransa Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'ya dönen bir Fransız'da koronavirüsün mutasyona uğramış türüne rastlandığı duyuruldu. Ülkedeki ilk vakanın Tours kentinde kaydedildiği, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Mutasyon geçiren virüs Fransa'ya da sıçradı
26.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da İngiltere'den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,mutasyon,Fransa,
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