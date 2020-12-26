Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olduğu açıklanan yeni türü giderek yayılıyor. Fransa Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan Fransa'ya dönen bir Fransız'da koronavirüsün mutasyona uğramış türüne rastlandığı duyuruldu. Ülkedeki ilk vakanın Tours kentinde kaydedildiği, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.