Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, nüfusu en kalabalık olan 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının son durumunu mercek altına aldı. Üniversitenin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre AB ülkelerinde Covid-19 salgınında en çok ölüm Almanya’da kayda geçiyor. Salgında vaka sayılarında ve ölüm oranlarındaki düşük oran ile örnek ülke olan Almanya, son günlerde Avrupa’nın "sorunlu çocuğu" olarak gösteriliyor. Almanya’da en çok ölümlerin yaşlı bakımevlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Araştırmada Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya yer aldı

Johns Hopkins Üniversitesi 25 Aralık itibarıyla 5 AB ülkesinin verilerinin değerlendirildiği araştırmada 83 milyon nüfuslu Almanya’da son bir haftada 176 bin 587 vaka tespit edildiği, 4 bin 303 ölüm kaydedildiği ifade edildi.



67 milyonluk Fransa’da ise son bir haftada 100 bin 809 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 656 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan 60 milyon nüfuslu İtalya’da ise son bir haftada 102 bin 940 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 680 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



Salgının başında koronavirüs kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 47 milyon nüfuslu İspanya’da ise geçtiğimiz hafta 69 bin 530 yeni vakaya rastlandığı, bin 47 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

38 milyonluk Polonya’da ise son bir haftada 68 bin 144 koronavirüs vakası tespit edilirken, 2 bin 407 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 455 vaka

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 455 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 627 bin 103’e yükseldiği bildirildi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 29 bin 422’ye yükseldiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 223 bin 700 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısı ise 373 bin 981 olarak açıklandı.