Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kraliçe Elizabeth, her sene topluma hitaben televizyonda bir Noel konuşması yapar. İngiltere’de Channel 4 televizyonunu seyredenler, bu kez bambaşka bir kraliçeyle karşılaştılar. Kraliçe Elizabeth, Tik Tok’taki görüntüde hareketli bir şekilde dans ediyordu. Daha sonra bunun, televizyonun bir şakası olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Kraliçe Elizabeth’i Debra Stephenson isimli oyuncu canlandırdı. Deepfake teknolojisinin kullanıldığı videoda kraliçeyi canlandıran kişi, kraliyetteki görevlerini bırakıp ülkeden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan’dan bahsetti, Prens Andrew’u da azarladı. Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Oyuncu, görüntüde kraliçeye olan büyük benzerliğiyle dikkat çekti. Bazıları videoyu eğlenceli bulurken bazıları da tepki gösterdi. Muhalefet lideri Nigel Farage, “Buna nasıl cüret ederler?” derken kraliyet taraftarları da yapılanı “saçmalık” ve “tiksindirici” gibi ifadelerle nitelendirdi.