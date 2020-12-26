Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanlar üzerindeki deneyler, ocak ayında Londra’daki Royal Free Hospital’da başlayacak. Öncelikle 30 yaşından küçük 90 gönüllüye bir doz burun aşısı yapılacak, daha sonra bunlara Covid-19 enfekte edilecek. Gönüllüler hastanede bu iş için tahsis edilen klinikte kalacak ve semptomları yakından takip edilecek. İki-üç hafta klinikte kalacak her bir gönüllüye 4.000 sterlin verilecek.

Katılımcılar, para gelirinden daha çok insanlığa katkı bakımından gönüllü olduklarını söylediler. Imperial College tarafından yapılan ve devlet tarafından da desteklenen araştırmaya katılanlar daha sonra bir yıl boyunca da uzaktan takip edilecek. Gönüllüler Covid-19 bakımından en düşük risk grubundaki 18 ila 30 yaşlarından seçildi. Profesör Peter Openshaw, “Çalışmamız insanları hasta etmeyi değil, virüsün burunda çoğalmasını amaçlamaktadır. Bununla, günümüzdeki birçok aşının etkinlikleri araştırılacak” dedi.

Araştırma, 18. asır bilim adamı Edward Jenner’ın, geliştirdiği aşının etkinliğini bahçıvanının 8 yaşındaki oğlunun üzerinde denemesini örnek alıyor. “Araştırmamız aşıların işe yarayıp yaramayacağını, yarayacaksa da bunun nasıl olacağını bulmak için yapılıyor” diyen Openshaw, ileride araştırmaya diğer yaş gruplarından da katılmalar olacağını söyledi.