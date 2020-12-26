Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesi Sara, “Tedavi görürken konuşması da bozuldu. Acılardan dolayıdır diye düşündüm ama her ihtimale karşı Columbia’da MU Kadın ve Çocuk Hastanesi’ne götürdüm. Felç geçirdiği, beyninin sol tarafına yeterli miktarda kan gelmediği belirlendi” dedi.

Nörolog Dr. Camilo Gomez tarafından yapılan trombektomi ameliyatıyla beyindeki kan pıhtısı alındı. Çocuk, bir hafta süren tedaviden sonra hem Covid’den hem felçten kurtuldu. Çocuğunun hareket ve konuşmasının geri geldiğini ifade eden anne ve babası, bunun kendilerine en büyük yılbaşı hediyesi olduğunu söylediler.