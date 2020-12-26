Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü nedeni ile dünya alarma geçti. Japonya’da dün İngiltere'den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyona uğramış korona virüse rastlanmıştı. Ülkede yeni Covid-19 türüne rastlanmasının ardından hükümet yeni türün yayılmasını engellemek amacı tedbirleri sıkılaştırdı.

Hükümet, 28 Aralık’tan itibaren Ocak ayı sonuna kadar yabancı uyrukluların ülkeye girişini askıya alınacağını açıkladı. Japon vatandaşları ile ülkede oturum izni bulunan yabancılara ise ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina uygulamasının şart koşulacağını kaydeden hükümet, söz konusu kişilerin kalkış noktalarından ayrılmadan 72 saat önce yaptırdıkları Covid-19 testinin negatif sonucunu ibraz etmelerinin zorunlu olacağını aktardı.

Mutasyon endişesi büyüyor

Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura dün yaptığı açıklamada, İngiltere'den döndüğü tespit edilen 5 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış yeni tipine rastlandığını açıklamıştı. Bugün ise 2 kişide daha yeni Covid-19 türünün doğrulandığı belirtildi.

Japonya'da salgının başından bu yana 219 bin 114 kişi korona virüse yakalanırken, 3 bin 220 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.