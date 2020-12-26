Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 50'den fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya almış, Fransa da 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı. Fransa’nın sınırları kapatmasının ardından binlerce tır İngiltere’de mahsur kalmıştı. Fransa’nın ulaşım yasağını hafifletmesinin ardından şoförlere negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı getirmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere sınırında Fransa’ya geçiş yapmak için bekleyen tır şoförlerine yapılan Covid-19 testlerinin sona erdiğini ve 36 şoförde Covid-19 tespit edildiğini ifade etti. Bakan Shapps, 15 bin 526 kişiye test yapıldığını, pozitif sonuçların oranının yüzde 0,23 olduğunu açıkladı.