İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 bin 693 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 256 bin 5’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 70 bin 405 ulaştığı aktarıldı.

İngiltere, ABD, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Hindistan'dan sonra dünyada Covid-19’a bağlı can kaybının en fazla yaşandığı 6’ıncı ülke konumunda bulunuyor.