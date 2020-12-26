Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları düşüşe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 550 bin 864’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 146 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 62 bin 573 yükseldi. Ülke genelinde bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 720 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 146 can kaybı
26.12.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 146 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 62 bin 573 yükseldi.
Etiketler : Fransa,
755690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755690.aspx
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