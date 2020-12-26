Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları düşüşe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 550 bin 864’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 146 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 62 bin 573 yükseldi. Ülke genelinde bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 720 kişi hastanelerde tedavi görüyor.