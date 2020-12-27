Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde, Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi. Haberde "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde Fransız Liberation, SİHA'ların Türkiye'nin yeni ulusal kahramanları olduğunu belirten bir habere imza atarken, İtalyan gazetesi La Repubblica ise, Türk SİHA'larını övdüğü haberinde, Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir'in Türk havacılık sanayiine kattıklarına değinmişti. Haberde, Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan La Repubblica "SİHA'ların Efendisi" manşetini atmıştı.