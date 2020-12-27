Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru milislerden, Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmalarını isteyen darbeci Hafter’in bu çağrısının ardından Ankara jet hızıyla harekete geçti. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesiyle Libya’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretle, Ankara, darbeci Hafter ve destekçilerine, Libya’da görev yapan Mehmetçiğin hedef alınması hâlinde kim olursa olsun TSK’nın meşru müdafaa çerçevesinde misliyle karşılık göstereceği mesajı verdi. Ziyaret öncesinde Libya sahasında güvenlik tedbirleri artırıldı. Türkiye’nin biri ana üs olmak üzere yedi güvenlik noktasında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

TSK’DAN TAM KADRO ZİYARET

Bakan Akar’ın Libya ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’ın yanı sıra kara kuvvet komutanları da katıldı. Akar, Trablus temaslarında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı gö-rüştü. Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya geldi.

DESTEK YENİDEN VURGULANDI

Akar’ın Libyalı muhataplarıyla görüşmelerinde Doğu Akdeniz’de ve sahadaki son durumun, Türk askerinin bölgedeki pozisyonu ve bugüne kadar gelinen nokta ile bundan sonra Libya meşru hükûmetiyle atılacak ortak adımların değerlendirdiği öğrenildi. Ziyaretin, Libya'da memnuniyet oluşturduğunu belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Libya meşru hükûmetine desteği bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandığını ve bundan sonraki süreçte iki ülke arasında her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin detaylı bir şekilde görüşüldüğünü aktardı.