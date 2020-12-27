Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de mutasyona uğrayarak çok daha bulaşıcı hale gelen koronavirüs görülmesi sonrasında Fransa bu ülkeyle sınırlarını kapatmış, Dover şehrinde park ve yollarda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluşmuştu. Günlerdir bölgede mahsur kalan 8.000’den fazla sürücü, "kirli politikalar takip ettiğinden dolayı" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösteriyordu. Fransa’nın Covid-19 testi negatif çıkan sürücülerin araçlarına Dover Boğazı’ndan feribotla Calais’e gelme izni vereceğini açıklamasının ardından sürücüler hızlı testten geçirildi. İngiliz askerlerinin de Noel tatilinden feragat ederek seferber olmasıyla testler tamamlandı, kamyonların Fransa’ya gitmesiyle bölgede günlerdir devam eden yoğunluk ortadan kalktı.