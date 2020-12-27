Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa genelinde aşılama faaliyetlerinin bugün yapılması planlanıyordu ama Macaristan, Slovakya ve Almanya programdan bir gün önce bu işe başladı. Bu ülkeler, bakımevleri çalışanları ve buralardaki yaşlılara aşı uygulamaya başladı. 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’ndeki (AB) toplu aşılama, dünyada 1,7 milyon kişinin ölümüne yol açan salgının önüne geçilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. 16 milyon vaka ve 360.000 ölümle AB, dünyada koronavirüsten en çok etkilenen yerler arasında.