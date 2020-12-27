Avrupa genelinde aşılama faaliyetlerinin bugün yapılması planlanıyordu ama Macaristan, Slovakya ve Almanya programdan bir gün önce bu işe başladı. Bu ülkeler, bakımevleri çalışanları ve buralardaki yaşlılara aşı uygulamaya başladı. 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’ndeki (AB) toplu aşılama, dünyada 1,7 milyon kişinin ölümüne yol açan salgının önüne geçilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. 16 milyon vaka ve 360.000 ölümle AB, dünyada koronavirüsten en çok etkilenen yerler arasında.
Pfizer aşıları geldi... Avrupa da aşılanmaya başladı
27.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısını dünyada ilk kullanan ülke olan İngiltere’den 3 hafta sonra Avrupa’da da aşılama çalışmaları başladı.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı,
755807 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755807.aspx
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