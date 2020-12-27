Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı İngiltere’de 3 haftadır kullanımda. Tüm aşılar, Milli Sağlık Sistemi NHS’nin elinde. NHS, bu aşıları belli bir öncelik sırasına göre kullandırtıyor. Aşıların teslim edildiği hastanelerde doktorlar ise aşı yapılırken kendilerine öncelik tanınması için zenginler tarafından rüşvet teklif edilmesinden yakınıyor. Wilmslow’da özel hastane Klnik’in sahibi Dr. Roshan Ravindran, bazı müşterilerin aşı yapılması için kendilerine 2.000 sterlin (20.000 TL) teklif ettiğini söyledi. Koronavirüsün zengin-fakir ayırmadığını, servet sahibi çok sayıda kişinin salgın sebebiyle ölümüne şahit olduklarını belirten Ravindran, özellikle bir yakınlarını Covid-19’dan kaybeden zenginlerin rüşvet teklifinde bulunduklarını söyledi. Bağımsız Doktorlar Federasyonu’ndan Dr. Neil Haughton da, “Milli bir acil durum içindeyiz. Bazı insanlar para vererek kuyruktan kurtulursa yaygara kopar” dedi.