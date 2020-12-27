Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York Post’a konuşan bir kaynak, Ivanka’nın babasına 4 sene süren danışmanlığı sırasında kapsamlı notlar tuttuğunu, bunları kitap halinde neşretmeyi düşündüğünü bildirdi. Yayımlanırsa bu, Ivanka’nın üçüncü kitabı olacak. Ivanka Trump, 2009'da “Trump Kartı: Hayatta ve İşte Kazanma Oyunu" ile 2017’de “Çalışan Kadınlar” isimli kitaplar yayımlamıştı. Kaynak, Ivanka’nın yeni kitabında yolsuzluklar, danışmanlığa ehil olmadığı, babasının kendisini kayırdığı, annesi Melania ile babası arasında gerginlikler olduğuna dair eleştirilere cevap vereceğini, ayrıca kadın, aile ve birçok konuda görüş belirteceğini ifade etti. Başka bir kaynak da CNN’e, Ivanka’nın siyasi ihtiraslarının olduğunu ve mutlaka siyasete atılacağını ileri sürdü. Kocası Jared Kushner ile Miami’de 30 milyon dolara ev almalarının da bu gayeye yönelik olduğu iddia ediliyor.