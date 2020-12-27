Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duvarda 2017 senesinde yanarak kül olan Grenfell Kulesi’nin rengarenk yazılmış ismi ile çeşitli sloganlar ve semboller görüldü. Kazada 72 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de evsiz kalmıştı. Duvarda, “Ya sizin eviniz yansaydı?” ve “Tüm iktidar halka” ibareleri de yer aldı. Metrodaki eylemin faillerinin, grafiti grubu 'Diabolical Dubstars' olduğu sanılıyor. Metroda inceleme yapan polis, failleri arıyor.