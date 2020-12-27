Duvarda 2017 senesinde yanarak kül olan Grenfell Kulesi’nin rengarenk yazılmış ismi ile çeşitli sloganlar ve semboller görüldü. Kazada 72 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de evsiz kalmıştı. Duvarda, “Ya sizin eviniz yansaydı?” ve “Tüm iktidar halka” ibareleri de yer aldı. Metrodaki eylemin faillerinin, grafiti grubu 'Diabolical Dubstars' olduğu sanılıyor. Metroda inceleme yapan polis, failleri arıyor.
Karantinada metro duvarlarını resim ve yazılarla doldurdular! Polis, failleri arıyor
27.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da karantina sebebiyle en büyük alışveriş caddesinin kapalı, metronun da boş olmasından faydalanan vandallar, Oxford Circus metro istasyonunun duvarlarını resim ve yazılarla doldurdular.
Etiketler : İngiltere,metro,
755832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/755832.aspx
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