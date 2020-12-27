Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar bugün sabah saatlerinde başladı. Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Slovakya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk aşıların yapılmasının ardından Yunanistan da aşılama kampanyasına başladı. Atina’daki Evangelismos Hastanesi’nde yapılan ilk aşılamaların ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da aşı yaptırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabovski ise Attikon Üniversite Hastanesi’nde canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19 aşısı oldu
27.12.2020 - 16:00 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,koronavirüs,
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