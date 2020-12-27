Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde Gil Lancour, arkadaşıyla birlikte arabayla giderken Cranmoor bölgesinde bir geyiğin, donmuş göletin ortasında hareketsiz durduğunu gördü. Geyiğin ayakta duramadığını ve mahsur kaldığını anlayan Lancour hayvanı kurtarmak için harekete geçti. Geyiğin bulunduğu bölüme kadar yürüyen Lancour, buzun kırılıp suya düşme riskini göze alarak geyiği itip gölet kenarına kadar sürükledi. Geyik, kıyıya geldiğinde ayaklanarak çalılıklarda uzaklaştı. Arkadaşının kameraya çekerek Facebook’ta yayımladığı görüntü büyük ilgi gördü.