Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede aşılama kampanyaları başladı. İran Kızılay Başkanı Kerim Hemmeti basına yaptığı açıklamada, yurt dışından 1 milyon doz korona virüs aşısı satın alacaklarını belirterek, “Bir milyon doz korona virüs aşısı satın alacağız. Aşıyı Doğu Asya ülkelerinden temin edeceğiz. Batılı ülkeler aşının satın alınması konusunda bizimle işbirliği yapmıyorlar” dedi.

Hemmeti, korona virüs aşılarının zor depolandığını belirterek, “Aşıların eksi 70 derecede korunması gerekiyor. Bu ise işimizi bir hayli zorlaştırmakta” ifadelerini kullandı. Aşının ilk etapta risk grubunda olanlar için kullanılacağını kaydeden Hemmeti, kısa zamanda daha çok korona virüs aşısı satın almaya çalışacaklarını belirtti.