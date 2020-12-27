Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını Güney Afrika’da hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413’e, toplam can kaybı ise 26 bin 735’e ulaştı. Güney Afrika’da dünya genelinde 1 milyon vakla sayısını aşan 18’inci ülke oldu.

Ülkede Mart ayından tespit edilen ilk vakanın ardından Aralık ayı başında 800 bin vakaya ulaşılırken, iki hafta sonra toplam vaka 900 bine yükseldi. 900 binden 1 milyona ise sadece 9 günde ulaşıldı. Artan vakalar nedeni ile ülkenin sağlık sistemi zor günler geçiriyor.

Ülkedeki en büyük üç özel hastane ağı arasında yer alan Mediclinic International Plc tarafından yapılan açıklamada, vakalardaki ciddi artışın mevcut sağlık kaynakları üzerinde çok ağır bir baskı oluşturduğu belirtildi. Hastane, "Hastanelerimizdeki hasta sayısı, ilk zirvede önceki sayıları aştı ve yoğun bakım ünitelerimiz tam kapasiteyle çalışıyor" dedi.

Güney Afrika'da Ekim ayından bu yana toplanan örneklerden elde edilen bulgulara göre Covid-19’un yeni türünün güney ve güneydoğu bölgelerinde bulunduğu ifade edildi.

Korona Virüs Komuta Konseyi, bugün toplanarak ülkede daha sıkı bir tecrit veya halk hareketine yönelik daha katı kurallar getirilip getirilmeyeceğini görüştü.

Ülkede Temmuz ayında tespit edilen günlük 14 bin vaka sınırı 25 Aralık günü aşılarak, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı olan 14 bin 796 kayıtlara geçti.