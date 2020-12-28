Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülkedeki yabancı işçilere Covid-19 testi yapılmasından ötürü günlük en az 1000 yeni vaka tespit edildiğini belirterek "Hastanelerdeki yoğun hasta artışından ötürü bundan sonra testi pozitif çıkan herkes hastaneye götürülmeyebilir." dedi.

Hişam, Covid-19 hastalarının hastaneye yatırılmaları için kriterlerin değişeceğini aktararak "Testi pozitif çıkıp Covid-19 belirtisi vermeyen kişiler, evlerinde karantinaya alınacak ve durumları kötüleşmesi halinde en yakınlarındaki kliniklerde tedavi edilecekler." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle toplam 452 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 20 bin 233 kişi ise Covid-19 tedavisi görüyor.