Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında çoğu ülke, kuruluş ve şahıs önemli gelir kaybına uğradı. Ama salgında servet kazananlar da var. Forbes dergisine göre salgın sürecinde doktor, bilim adamı ve sağlık girişimcisi 50 kişi dolar milyarderleri arasına girdi. Bunlardan 28’i sadece Çin’den. Geçen sene ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde görülen koronavirüs dünyada 1,7 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Salgınla birlikte çoğu kuruluş açı çalışmalarına başladı. Bunlar çalışmaların meyvelerini de aldı. Amerikan Pfizer firması ile birlikte aşı geliştiren Almanya’nın BioNTech firmasının kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, dergiye göre 4,2 milyar dolarlık servet biriktirdi. Diğer aşı üreticisi Moderna’nın CEO’su da Stéphane Bancel de 4,1 milyar dolarlık servete ulaştı.

50 kişilik o liste şu şekilde:

1. Uğur Şahin, Almanya - 4.2 milyar dolar

2. Stéphane Bancel, Fransa - 4.1 milyar dolar

3. Yuan Liping, Kanada - 4.1 milyar dolar

4. Hu Kun, Çin - 3.9 milyar dolar

5. Carl Hansen, Kanada - 2.9 milyar dolar

6. Timothy Springer, ABD - 2 milyar dolar

7. Sergio Stevanato, İtalya - 1.8 milyar dolar

8. Robert Langer, ABD - 1.5 milyar dolar

9. Premchand Godha, Hindistan - 1.4 milyar dolar

10. August Troendle, ABD - 1.3 milyar dolar

11. Li Juanquan ve ailesi , Çin - 7.9 milyar dolar

12. Jian Jun, Çin - 4.4 milyar dolar

13. Ye Xiaoping, Çin - 4.2 milyar dolar

14. Hao Hong, ABD - 3.4 milyar dolar

15. Jin Lei, Çin - 3.2 milyar dolar

16. Liu Fangyi, Çin - 3.2 milyar dolar

17. Lv Jianming, Çin - 3.1 milyar dolar

18. Gan Zhongru, Çin - 2.8 milyar dolar

19. Weng Xianding, Çin - 2.8 milyar dolar

20. Chen Xiao Ying, Çin - 2.7 milyar dolar

21. Xie Juhua ve ailesi, Çin - 2.6 milyar dolar

22. Dai Lizhong, Çin - 2.5 milyar dolar

23. Miao Yongjun, Çin - 2.5 milyar dolar

24. Hu Gengxi ve ailesi, Çin - 2.3 milyar dolar

25. Li Zhibiao, Çin - 2.3 milyar dolar

26. Lin Zhixiong ve ailesi, Çin - 2.1 milyar dolar

27. Alberto Siccardi ve ailesi, İsviçre - 2.1 milyar dolar

28. Gao Yi ve ailesi, Çin - 2 milyar dolar

29. Lin Zhijun, Çin - 2 milyar dolar

30. Xie Liangzhi ve ailesi, Çin - 2 milyar dolar

31. Chen Baohua, Çin - 1.8 milyar dolar

32. Zhu Yiwen ve ailesi, Çin - 1.8 milyar dolar

33. Li Wenmei ve ailesi, Çin - 1.7 milyar dolar

34. Lin Jie ve ailesi, Çin - 1.7 milyar dolar

35. Liu Xiucai ve ailesi, ABD - 1.6 milyar dolar

36. Pu Zhongjie ve ailesi, Çin - 1.6 milyar dolar

37. Rao Wei ve ailesi, Çin - 1.6 milyar dolar

38. Ren Jinsheng ve ailesi, Çin - .6 milyar dolar

39. Xiong Jun ve ailesi, Çin - 1.5 milyar dolar

40. Yi Xianzhong ve ailesi, Çin - 1.5 milyar dolar

41. Felix Baker, ABD - 1.4 milyar dolar

42. Julian Baker, ABD - 1.4 milyar dolar

43. Rajendra Agarwal, Hindistan - 1.3 milyar dolar

44. Banwarilal Bawri, Hindistan - 1.3 milyar dolar

45. Girdharilal Bawri, Hindistan - 1.3 milyar dolar

46. Benedicte Find, Danimarka - 1.3 milyar dolar

47. Alan Miller ve ailesi, ABD - 1.3 milyar dolar

48. Zhong Ming ve ailesi, Çin - 1.3 milyar dolar

49. Yuan Jiandong ve ailesi, Çin - 1.1 milyar dolar

50. Fan Minhua, Çin - 1.1 milyar dolar