Koronavirüs salgınında çoğu ülke, kuruluş ve şahıs önemli gelir kaybına uğradı. Ama salgında servet kazananlar da var. Forbes dergisine göre salgın sürecinde doktor, bilim adamı ve sağlık girişimcisi 50 kişi dolar milyarderleri arasına girdi. Bunlardan 28’i sadece Çin’den. Geçen sene ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde görülen koronavirüs dünyada 1,7 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Salgınla birlikte çoğu kuruluş açı çalışmalarına başladı. Bunlar çalışmaların meyvelerini de aldı. Amerikan Pfizer firması ile birlikte aşı geliştiren Almanya’nın BioNTech firmasının kurucusu ve yöneticisi Uğur Şahin, dergiye göre 4,2 milyar dolarlık servet biriktirdi. Diğer aşı üreticisi Moderna’nın CEO’su da Stéphane Bancel de 4,1 milyar dolarlık servete ulaştı.
50 kişilik o liste şu şekilde:
1. Uğur Şahin, Almanya - 4.2 milyar dolar
2. Stéphane Bancel, Fransa - 4.1 milyar dolar
3. Yuan Liping, Kanada - 4.1 milyar dolar
4. Hu Kun, Çin - 3.9 milyar dolar
5. Carl Hansen, Kanada - 2.9 milyar dolar
6. Timothy Springer, ABD - 2 milyar dolar
7. Sergio Stevanato, İtalya - 1.8 milyar dolar
8. Robert Langer, ABD - 1.5 milyar dolar
9. Premchand Godha, Hindistan - 1.4 milyar dolar
10. August Troendle, ABD - 1.3 milyar dolar
11. Li Juanquan ve ailesi , Çin - 7.9 milyar dolar
12. Jian Jun, Çin - 4.4 milyar dolar
13. Ye Xiaoping, Çin - 4.2 milyar dolar
14. Hao Hong, ABD - 3.4 milyar dolar
15. Jin Lei, Çin - 3.2 milyar dolar
16. Liu Fangyi, Çin - 3.2 milyar dolar
17. Lv Jianming, Çin - 3.1 milyar dolar
18. Gan Zhongru, Çin - 2.8 milyar dolar
19. Weng Xianding, Çin - 2.8 milyar dolar
20. Chen Xiao Ying, Çin - 2.7 milyar dolar
21. Xie Juhua ve ailesi, Çin - 2.6 milyar dolar
22. Dai Lizhong, Çin - 2.5 milyar dolar
23. Miao Yongjun, Çin - 2.5 milyar dolar
24. Hu Gengxi ve ailesi, Çin - 2.3 milyar dolar
25. Li Zhibiao, Çin - 2.3 milyar dolar
26. Lin Zhixiong ve ailesi, Çin - 2.1 milyar dolar
27. Alberto Siccardi ve ailesi, İsviçre - 2.1 milyar dolar
28. Gao Yi ve ailesi, Çin - 2 milyar dolar
29. Lin Zhijun, Çin - 2 milyar dolar
30. Xie Liangzhi ve ailesi, Çin - 2 milyar dolar
31. Chen Baohua, Çin - 1.8 milyar dolar
32. Zhu Yiwen ve ailesi, Çin - 1.8 milyar dolar
33. Li Wenmei ve ailesi, Çin - 1.7 milyar dolar
34. Lin Jie ve ailesi, Çin - 1.7 milyar dolar
35. Liu Xiucai ve ailesi, ABD - 1.6 milyar dolar
36. Pu Zhongjie ve ailesi, Çin - 1.6 milyar dolar
37. Rao Wei ve ailesi, Çin - 1.6 milyar dolar
38. Ren Jinsheng ve ailesi, Çin - .6 milyar dolar
39. Xiong Jun ve ailesi, Çin - 1.5 milyar dolar
40. Yi Xianzhong ve ailesi, Çin - 1.5 milyar dolar
41. Felix Baker, ABD - 1.4 milyar dolar
42. Julian Baker, ABD - 1.4 milyar dolar
43. Rajendra Agarwal, Hindistan - 1.3 milyar dolar
44. Banwarilal Bawri, Hindistan - 1.3 milyar dolar
45. Girdharilal Bawri, Hindistan - 1.3 milyar dolar
46. Benedicte Find, Danimarka - 1.3 milyar dolar
47. Alan Miller ve ailesi, ABD - 1.3 milyar dolar
48. Zhong Ming ve ailesi, Çin - 1.3 milyar dolar
49. Yuan Jiandong ve ailesi, Çin - 1.1 milyar dolar
50. Fan Minhua, Çin - 1.1 milyar dolar