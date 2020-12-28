Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 68 bin 681 testte 8 bin 585 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 56 bin 277'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 445 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 72 bin 370’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 675 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 575 bin 221’e gerilediğini ifade etti.

Noel tatili nedeniyle uygulanan test sayısı haftalık ortalamanın yarısı seviyesinde kaldı. Testlerde pozitiflik oranı bir gün öncesine göre yükselerek yüzde 12,49 olarak kaydedildi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 15 kişi azalırken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 565'e düştü.

450 bin dozluk Pfizer-BioNTech aşısı yarın İtalya'da olacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen sembolik 27 Aralık Aşı (V-Day) Günü çerçevesinde İtalya'da ilk Covid-19 aşılarının yapılmasının ardından 450 bin doz Pfizer-Biontech aşısı bugün Belçika'dan İtalya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Covid-19 aşıları salı günü İtalya'ya varacak ve yerel yönetimlerin belirlediği 294 noktaya teslim edilecek.