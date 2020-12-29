Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in cezaevindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yapmama kararını kınadı.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanelerindeki tutuklulara Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde aşı yapılması gerektiğini belirten Iştiyye, İsrail'in Filistinli "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması yönündeki kararını kınadı.

İsrail medyası, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın, hapishanelerdeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" emri verdiğini yazdı.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail hapishanelerinde bulunan 140 Filistinli virüse maruz kalmış durumda.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 41'i kadın, 170'i çocuk ve 380'i idari tutuklu olmak üzere toplam 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Filistinli gruplar İsrail'in, tutuklulara Kovid-19 aşısı izni vermemesine karşı uyarıda bulundu

Öte yandan, Filistinli gruplar, İsrail'in, hapishanelerdeki tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılmasını kabul etmediğini belirterek, tutukluların sağlık durumunun tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AP) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Gazze'deki ofislerine konuyla ilgili hazırladıkları yazılı açıklamayı gönderdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumunun salgın nedeniyle tehlikede olduğu ve İsrail'in tutuklulara aşı yapılmasını reddettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumun, sorumluluklarını yerine getirmesi, tutukluların durumunun iyileştirilmesi ve serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'un İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların hayatını tehdit ettiği aktarıldı.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmaması emri vermişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Kovid-19 hastası Filistinli tutukluların sayısının 140'a ulaştığını duyurmuştu.