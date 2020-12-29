Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite, hükümet ile Halife Hafter milisleri arasında 6 esir değişimi gerçekleştirdi.
5+5 Ortak Askeri Komite Üyesi Albay Mustafa Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esir takası Trablus'un 417 kilometre güneyinde bulunan Şuveyrif'te yapıldı. Operasyon, Misrata ve Şuveyrif'in ileri gelenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi." dedi.
Esir takası kapsamında, Hafter güçlerinden 5 kişiye karşılık Libya ordusundan 1 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yahya, taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması ve esir takasının sürdürülmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini kaydetti.
Komite, cuma günü de hükümet ile Hafter milisleri arasında 48 esir takası gerçekleştirmiş; Hafter milislerine bağlı 33 esir karşılığında 15 asker serbest bırakılmıştı.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.