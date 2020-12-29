Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, 2 hafta önce Korona Komisyonununca "Sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğuna" yönelik yayımlanan rapordan sonra Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Lena Hallengren'in açıkladığı tedbirler uyarınca İsveç hükümeti, 10 Ocak 2021'den itibaren alışveriş merkezlerini ve toplu taşımayı kapatma yetkisine sahip olacak, kurallara uymayanları cezalandıracak.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 485 Kovid-19 vakası görüldü ve virüs kaynaklı 205 ölüm gerçekleşti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 279'a, vaka sayısı da 396 bin 48'e yükseldi.

- Adalet Bakanı Johansson eleştirilerin hedefinde

Noel sonrası indirimde maske takmadan Lund kentindeki AVM'de kalabalık bir mağazada alışveriş yaptığı ortaya çıkan Adalet Bakanı Morgan Johansson, tedbirlere uymadığı gerekçesiyle sert eleştiriler aldı.

AVM'nin önünde Johansson'ı protesto eden bir grup hemşire, "Noel hediyesi insan sağlığına değişildi" pankartı taşıyarak Bakan Johansson'ı "iki yüzlülükle" suçladı.

Başbakan Stefan Löfven ise Johansson'ın davranışının yanlış olduğunu belirterek, "Adalet Bakanımıza yaptığının yanlış olduğu görüşünü paylaştık." dedi.