Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte virüs nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 1149 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 155 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Yeni vakaların 607'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 542'sinin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kaydedildiğini aktaran Keyle, hastalardan 127'sinin yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu, 30'unun da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1479'a, vaka sayısı da 152 bin 558'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 128 bin 407'ye ulaştı.

- Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 1013 yeni vaka tespit edildiği, 1487 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 800'e, vaka sayısının da 593 bin 541'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 534 bin 801 oldu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 yeni vaka tespit edildiği, 159 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 204'e, vaka sayısının da 362 bin 488'e yükseldiği ülkede, 353 bin 512 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 437 kişinin enfekte olduğu, 649 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1444'e, vaka sayısının 99 bin 350'ye, iyileşen hasta sayısının da 70 bin 412'ye çıktığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1506 yeni vaka tespit edildiği, 1475 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 662'ye, vaka sayısının 204 bin 369'a, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 181 bin 400'e çıktığı bildirildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 70 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 174 kişinin ise sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

Virüs kaynaklı can kaybının 1497'ye, vaka sayısının da 128 bin 633'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 356 oldu

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişi öldü, 206 yeni vaka tespit edildi, 132 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının 245'e, vaka sayısının da 143 bin 428'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 141 bin 147'ye ulaştı.