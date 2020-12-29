Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederek, Rusya’nın ardından Belarus ve Arjantin’de Sputnik V aşısısın toplu olarak uygulanmasına başladı. Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya Sağlık Bakanlığı ve aşının geliştirilmesini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Sputnik V aşısının ilk partisinin bugün Belarus'a ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Dmitry Pinevich'in yaptığı açıklamada, “Bugün Bealrus’ta Covid-19'a karşı toplu aşılama ile yeni bir aşama başlıyor. Sağlık personeli, öğretmenler ve işlerinden dolayı birçok insanla temasa geçenler öncelikli olarak aşılanacak. Aşılama tamamen gönüllü olacak” dedi.

Belarus, Sputnik V aşısına 21 Aralık’ta onay vermişti. Ülkede salgının başından bu yana 190 bin 404 kişide Covid-19 tespit edilirken, bin 404 kişi ise virüs nedeni ile hayatın kaybetti.

Arjantin’de aşılama kampanyasına başladı

Belarus’un ardından Arjantin’de de Sputnik V aşısı toplu olarak uygulanmaya başladı. Ülkede ilk olarak sağlık çalışanlarına aşı yapıldı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernndez yaptığı açıklamada, bu kampanyanın ülkenin modern tarihindeki en büyük aşılama kampanyası olduğunu ifade etti.

Arjantin, ilk etapta Rusya’dan 300 bin doz Sputnik V aşısı alırken, 23 Aralık’ta Rus aşısına onay vermişti. Aşılar ücretsiz olarak, gönüllü vatandaşlara uygulanacak. 45 milyonluk nüfusa sahip olan Arjantin’de salgının başından bu yana 1 milyon 590 bin 513 kişide Covid-19 tespit edildi, 42 bin 868 kişi ise virüs nedeni ile hayatın kaybetti.