Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısındaki rekor artış iki gündür devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 bin 135 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 382 bin 865'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 414 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 71 bin 567'ye yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

“Pandeminin çok tehlikeli bir aşamasına gidiyoruz”

İngiltere'de Covid-19'un mutasyonunun tespit edilmesi ve yeni türün daha hızla yayılması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda İngiltere hükümeti ülkedeki yerel kısıtlamaları artırmıştı. Uzmanlar, İngiltere'de daha sıkı kısıtlama kurallarının uygulanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.

University College London'dan bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi Profesörü Andrew Hayward yaptığı açıklamada, "Pandeminin çok tehlikeli bir aşamasına gidiyoruz. Ocak ve Şubat aylarında olası bir felaketi önlemek için ulusal bir eyleme ihtiyacımız var" dedi.

İngiltere’de ilk aşıyı vurulan Keenan’a ikinci doz verildi

Pfizer ve BioNTech aşısının 8 Aralık’ta İngiltere’de ilk vurulduğu kişi olan 91 yaşındaki Margaret Keenan’a ikinci dozu da bugün vuruldu.