Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Illa, her vatandaşın aşı olmaya davet edileceğini ve aşı yaptırmanın gönüllülük esasına dayandığını ifade ederek aşı olmayı kabul etmeyenlerin ise deftere kaydedileceğini söyledi. Söz konusu kayıtların halka açık olmayacağının altını çizen Illa, verilerin Avrupa ülkelerinin kullanımına sunulacağını fakat katı veri koruma kurallarına tabi olacağını söyledi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 894 bin 72’ye ulaştığı ülkede toplam can kaybı sayısı da 50 bin 122’ye yükseldi. MADRİD İHA