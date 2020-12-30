Illa, her vatandaşın aşı olmaya davet edileceğini ve aşı yaptırmanın gönüllülük esasına dayandığını ifade ederek aşı olmayı kabul etmeyenlerin ise deftere kaydedileceğini söyledi. Söz konusu kayıtların halka açık olmayacağının altını çizen Illa, verilerin Avrupa ülkelerinin kullanımına sunulacağını fakat katı veri koruma kurallarına tabi olacağını söyledi. Toplam vaka sayısının 1 milyon 894 bin 72’ye ulaştığı ülkede toplam can kaybı sayısı da 50 bin 122’ye yükseldi. MADRİD İHA
İspanya, aşı olmayanları kayıt altına alıyor
30.12.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, Covid-19 aşısı olmayan vatandaşları takip etmek için bir kayıt defteri oluşturulacağını aktardı.
Etiketler : ispanya,ispanya covid 19,
756351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756351.aspx
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