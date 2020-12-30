Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi. Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem
30.12.2020 - 05:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya,japonya deprem,
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