Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen Rohingyalı Müslüman mültecileri Bhasan Char adasına yerleştirmeye devam ediyor. Dün 1.804 mülteci daha Bangladeş donanmasına ait yedi gemiyle adaya gönderildi. Bhasan Char Projesinin Direktörü ve emniyet görevlisi Abdullah el Mamun Chowdhury, bugün de yüzlerce Müslümanın taşınacağını söyledi. Adaya, aralık ayı başında da 1.642 kişi yerleştirilirken söz konusu uygulama kapsamında toplam 100 bin mültecinin yollanacağı ifade edildi. Bu plana karşı çıkan örgütler, adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtti. Mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirildi. Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ise mültecilerin adaya "gönüllü gittiğini" öne sürdü. Momen, Başan Çar adasını "muhteşem bir tatil beldesi" olarak nitelendirdi. "Mutlaka Başan Çar'a gitmek istiyorlar çünkü hâlihazırda orada bulunan akrabalarından adanın çok iyi bir yer olduğu duydular" diyen Bakan Momen, adanın yüz binlerce Rohingya Müslümanının yaşadığı mülteci kamplarından "yüz kat daha iyi" olduğunu savundu. Birçok mülteci de denilenin aksine adaya gitmeye zorlandıklarını, şiddet ve tehditlere maruz kaldıklarını söyledi.