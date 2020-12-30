Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Art arda geliştirilen aşılar, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bir ümit olarak görüldü ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Mecburi tutulmayacağı ifade ediliyor ama yapılan uygulamalarla insanlara aşı olmaktan başka çıkar yol bırakılmıyor. İş, aşı olmayanları “vatan haini” ilan edecek, İspanya’da da “fişleyerek” onları Avrupa Birliği’ne şikâyet edecek boyuta kadar vardı. İngiltere de aşı yaptıranlara “Ben aşı oldum” yazılı bir etiket veriyor. İnsanlara sosyal medya hesaplarına da dijital etiket ekleme imkânı getirildi. İnsanları aşı olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayıran bu uygulama tepki çekse de yetkililer, bunun insanları aşı olmaya teşvik için faydalı olduğunu savunuyor. Dünya Sağlık Örgütü de “görünür” olmasının aşının normalleşmesine yol açacağını bildirdi.