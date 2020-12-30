Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Claire ve Jason Mather çifti, evlerinde 9’u İrlanda kurt köpeği olmak üzere 13 köpek besliyor. Köpeklerin kendilerine ait bir odası, televizyonu, mutfağı ve banyosu var. Köpeklerin sadece mamaları haftada 200 sterline (2.000 TL) mal oluyor. Çift, köpekleri her gün en az bir kere yürüyüşe çıkarıyor. Etraflarının hep köpek seven kişilerle dolu olduğunu, köpekleri çıkardıklarında komşularla da sosyalleştiklerini ifade eden Claire Mather, “Yürüyüşe çıkarmadığımız zamanlar da evi temizlemek, onlara mama hazırlamakla geçiyor. Zor bir iş ama onlarsız bir hayat düşünemiyoruz.