Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin çevresinde bulunan Zayzun köyünde füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Köyde bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Tarım arazilerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
Esad rejimi Hama’ya saldırdı: 4 yaralı
30.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Esad rejiminin Hama çevresinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,Suriye,Hama,
756446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/756446.aspx
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