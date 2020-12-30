Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden ve Yemen’e dönen Yemen’in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.