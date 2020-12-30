Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden ve Yemen’e dönen Yemen’in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.
Aden havalimanındaki patlamada, ölü sayısı 5'e yükseldi
30.12.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’in Aden Havalimanında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 20’ye yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : aden havalimanı,yemen,
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