Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal Tarih Müzesi bu sene 503 yeni hayvan türü keşfedildiğini bildirdi. Keşifler arasında en ilgi çekenlerden biri 5.000 metre rakımda yaşayan bal arısı. Bombus tibeticus adı verilen bal arısı Çin’in güneybatısında Tibet Platosu’nda yaşıyor. 2020’de 70 de yaban arısı türü keşfedildi.

Myanmar’da sönmüş Popa yanardağında maymunun yanı sıra 9 yeni türde yılan, kurbağalar, kertenkeleler, böcekler ve Pseudoacanthocephalus goodmani adı verilen kurtçuk da keşifler arasında. Kurtçuk, bir kara kurbağasının dışkısında bulundu. Bu seneki en büyük cüsseli keşif ise Avustralya’daki vombat fosili oldu. “Büyük kemikler” anlamında Mukupirna nambensis ismi verilen hayvan yetişkin bir ayı büyüklüğünde.